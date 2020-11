Casos de Covid-19 aumentaram em 70% dos concelhos

Os três concelhos com mais casos de Covid-19 por 100 mil habitantes baixaram a sua incidência na última semana, mas continuam a ser os três municípios com maior percentagem de infetados. Ao mesmo tempo, e apesar da tendência decrescente nestas três cidades que a DGS destacou esta segunda-feira, mais de dois terços do país viram aumentar os casos de Covid-19 e só 82 dos 308 concelhos viram baixar o número de infeções.

Nos dados por concelho divulgados no boletim da DGS desta segunda-feira, Portugal regista 47 concelhos na lista de risco extremamente elevado, onde estão inseridos todos os municípios com 960 ou mais casos por 100 mil habitantes entre os dias 6 e 19 de novembro. No último boletim, eram 28 os concelhos acima desta fasquia e, destes, apenas cinco saíram deste último patamar: Guarda, Sever do Vouga, Trancoso, Murça e Idanha-a-Nova.

A este último nível subiram então 24 concelhos que viram aumentar o seu número de casos de Covid-19 desde a primeira semana de novembro. A grande maioria são da zona Norte, como Vila Nova de Gaia e Braga, existindo ainda casos como os de Alfândega da Fé e Crato, que registaram menos de 50 casos mas estão ainda assim dentro da lista de "risco extremamente elevado".





Os três concelhos com maior incidência na lista da DGS divulgada na semana passada continuam a ser os mesmos desta semana - Paços de Ferreira, Lousada e Vizela -, mas agora com ordem trocada: pacenses deixaram de ser o concelho com mais casos por 100 mil habitantes, que é agora Lousada, com 2.791.



Segundo contas realizadas pela SÁBADO com base nas incidências, os três em conjunto confirmaram cerca de 3.300 casos de Covid-19 nestas duas semanas, menos mil que entre o final de outubro e início de novembro. Paços de Ferreira foi mesmo o concelho que mais baixou em incidência, registando menos 600 casos que no período anterior.



Ao todo, foram 206 os concelhos que registaram aumentos de incidências da Covid-19, além de 19 onde esta não se alterou. E entre os 127 concelhos em risco "muito elevado" e "extremamente elevado", apenas 19 reduziram as suas infeções em 14 dias relativamente ao último boletim.



Celorico da Beira (+1.285), Portalegre (+1.064), Crato (+958), Freixo de Espada à Cinta (+789) e Vila do Conde (+740) foram os concelhos com maior aumento de casos por 100 mil habitantes, face aos dados divulgados na passada segunda-feira.







Nestes 14 dias, o concelho que mais casos registou foi Guimarães, com mais de 3.500, seguido de Vila Nova de Gaia e Lisboa, também com mais de 3.000. Portugal tem ainda mais quatro concelhos que confirmaram mais de dois mil infetados pela Covid-19 neste período: Vila Nova de Famalicão, Porto, Braga e Santa Maria da Feira. Entre os 20 concelhos com mais casos de Covid-19 estão 17 da região Norte - todos na lista de "risco extremamente elevado" - e três de Lisboa e Vale do Tejo (Lisboa, Sintra e Cascais), que devido à sua população estão na lista de risco "muito elevado".



A população de cada concelho também tem peso na incidência, pois centros urbanos potenciam o contágio da Covid-19. Entre os 57 concelhos de Portugal com mais de 50 mil habitantes, apenas quatro não se encontram em qualquer lista de risco devido à Covid-19, registando menos de 240 casos por 100 pessoas: Funchal, Ponta Delgada, Caldas da Rainha e Loulé, que tem precisamente 239 e ficou a uma "unha negra" de conhecer restrições.











No entanto, um concelho relativamente pequeno pode registar menos de 50 infetados e ser incluído na lista. É o que acontece a 19 concelhos que são considerados de "risco muito elevado" e "risco extremamente elevado", que apresentam incidência superior a 480 casos por 100 mil habitantes. Os casos mais "insólitos" são os de Constância, Mêda e Penamacor, que confirmaram apenas 24 casos nestes 14 dias, segundo contas realizadas pela SÁBADO.

Estes três concelhos já estavam entre os municípios de risco, algo que não acontecia com Oleiros, também na zona Centro. O concelho do distrito de Castelo Branco havia registado uma incidência de 60 casos por 100 mil habitantes no anterior boletim, que se traduziam em apenas dois infetados, mas registou agora 520 casos por 100 mil pessoas - que se traduzem em 26 infetados, o suficiente para colocar o concelho com proibição de circulação nas tardes e noites de fim de semana.

Destaque ainda para Vila Velha de Rodão, que no anterior boletim apresentava 382 casos por 100 mil habitantes - segundo contas da SÁBADO foram confirmados 12 casos - mas não registou qualquer caso de Covid-19 nestas duas semanas.

Existem ainda mais nove concelhos que não registaram qualquer infetado nos 14 dias entre 6 e 19 de novembro, todos situados nos Açores e Madeira, fazendo de Vila Velha de Ródão o único concelho no continente sem casos confirmados.

No anterior boletim, tal aconteceu com Monchique, que agora registou 158 casos por 100 mil habitantes, ou seja oito casos.

São agora três os concelhos que se conheça que não têm qualquer caso desde o início da pandemia. Corvo, Lajes das Flores e Lajes do Pico não surgiam no boletim da DGS até 26 de outubro, indicando que tinham 2 ou menos casos, e surgem agora com nenhum caso nos dois boletins da DGS que reportam apenas a incidência de cada concelho.