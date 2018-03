Cartaxo e Salvaterra de Magos suspendem circulação na Ponte Rainha D. Amélia

Os dois municípios afirmam que a decisão foi tomada com o conhecimento das Infraestruturas de Portugal (IP), e em coordenação com o Comando Distrital da GNR e com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.



"O presidente da Câmara Municipal do Cartaxo, Pedro Magalhães Ribeiro, e o presidente da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos, Hélder Manuel Esménio, consideram a segurança das pessoas o primeiro valor a preservar", afirma a nota.



Os dois autarcas asseguram que a circulação será reaberta assim que a IP garanta que esta "pode ser retomada com total segurança para pessoas e veículos e/ou logo que as condições atmosféricas que justificaram a adopção desta medida excepcional estejam ultrapassadas".



O comunicado recorda que os dois municípios colocaram, no passado dia 14 de Fevereiro, limitações à circulação a 30 quilómetros/hora e a veículos até 3,5 toneladas "nesta importante infraestrutura regional, em resultado das recomendações preliminares oriundas da IP".



Nessa ocasião, foram anunciadas "medidas a adoptar de imediato", como a reparação dos apoios do tabuleiro, danificados pelo excesso de carga, dada a "utilização abusiva" da ponte por veículos que "ultrapassam largamente as restrições impostas" pela então Junta Autónoma de Estradas (JAE), na altura da adaptação da ponte ferroviária em rodoviária (1996).

As Câmaras Municipais do Cartaxo e de Salvaterra de Magos decidiram suspender a circulação na centenária ponte Rainha D. Amélia, que atravessa o Tejo ligando Porto de Muge a Muge, a partir das 20h00 de hoje.A decisão é justificada com o "agravamento previsto das condições atmosféricas, com ocorrência de ventos fortes, resultantes da tempestade Félix" e também devido ao aumento do caudal do Rio Tejo, e respectiva corrente, recordando os dois municípios, num comunicado conjunto, que foi accionado o Plano Especial de Emergência para as Cheias na Bacia do Tejo.Por outro lado, os executivos municipais do Cartaxo e de Salvaterra de Magos (ambos do distrito de Santarém) sublinham que aguardam, há várias semanas, "os relatórios técnicos [sobre o estado da ponte] solicitados à Infraestruturas de Portugal e cujo resultado ainda não conhecem".