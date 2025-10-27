Sábado – Pense por si

Portugal

Carris e STCP mantêm Main nos elétricos

Alexandre R. Malhado
Alexandre R. Malhado 07:00

Empresa de manutenção do ascensor da Glória ainda presta serviços a elétricos em Lisboa e no Porto, mas já se equaciona o seu afastamento.

A Carris e a Sociedade de Transportes Colectivos do Porto (STCP) mantêm contratos de manutenção dos elétricos históricos em circulação no Porto e em Lisboa com a empresa MNTC - Serviços Técnicos de Engenharia Lda, conhecida comercialmente por Main, que supervisionava o Elevador da Glória até ao trágico descarrilamento. A empresa está sob suspeita de não cumprir todas as tarefas de inspeção exigidas e de não ter “conhecimento técnico especializado em funiculares”, como refere o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) no relatório preliminar do acidente. 

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Empresas Trabalho Desastres acidentes e emergências Acidente (geral) Sociedade de Transportes Colectivos do Porto Porto Lisboa Elevador da Glória
Artigos Relacionados
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Carris e STCP mantêm Main nos elétricos