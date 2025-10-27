Todos os distritos do continente sob aviso amarelo terça-feira devido à chuva

Na terça-feira entre as 12:00 e as 21:00, os 18 distritos do continente vão estar sob aviso amarelo por causa da chuva.

Todos os distritos de Portugal continental vão estar na terça-feira sob aviso amarelo devido à previsão de chuva, por vezes forte e acompanhada de trovoada, informou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



Os distritos de Faro, Évora, Setúbal e Beja já estarão hoje sob aviso amarelo face à previsão de aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada entre as 12:00 e as 21:00 de hoje.

Na terça-feira entre as 12:00 e as 21:00, os 18 distritos do continente vão estar sob aviso amarelo igualmente por causa da chuva, por vezes forte e acompanhada de trovoada.

Também por causa da chuva forte e persistente, e possibilidade de trovoada, a costa sul e as regiões montanhosas da ilha da Madeira vão estar até às 12:00 de hoje sob aviso amarelo.

O IPMA emitiu também aviso amarelo de vento forte com rajadas até 75 quilómetros por hora para a costa sul da Madeira e até 100 quilómetros por hora para as regiões montanhosas entre as 09:00 e as 18:00 de terça-feira.

Para o grupo central dos Açores (S. Jorge, Faial, Pico, Terceira e Graciosa), o IPMA emitiu aviso amarelo até às 09:00 de hoje também face às previsões de chuva por vezes forte e acompanhada de trovoada.

O grupo oriental (São Miguel e Santa Maria) está sob aviso amarelo por causa da chuva forte até às 00:00 de terça-feira.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.