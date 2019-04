De acordo com o Cardeal-Patriaca de Lisboa a criação da comissão decorre da última reunião "em Roma", em que os bispos foram "muito aconselhados" a termos nesta matéria da proteção de menores o apoio de especialistas e de pessoas mais ligadas a estas matérias".



Entre as pessoas contactadas para integrar a comissão conta-se José Souto Moura, que exerceu o cargo de Procurador-Geral da República entre 9 de outubro de 2000 e 9 de outubro de 2006, mas o cardeal escusou adiantar o cargo que exercerá.



Manuel Clemente falava em Óbidos onde hoje decorre a Jornada Diocesana da Juventude (JDJ) do Patriarcado de Lisboa.



Trata-se da primeira iniciativa juvenil diocesana após o anúncio de Lisboa como sede da próxima Jornada Mundial da Juventude, em 2022.



Organizado pelo Serviço da Juventude do Patriarcado o encontro intitulado "Liturgia -- lugar de encontro" reúne esta tarde várias centenas de jovens com o Cardeal-Patriarca.

O Cardeal-Patriarca de Lisboa, Manuel Clemente , afirmou este domingo, em Óbidos, que a comissão de proteção de menores da Diocese de Lisboa deverá estar em funcionamento em breve e que servirá essencialmente para prevenção de situações de abusos "Estamos efetivamente a constituir uma comissão de proteção de menores, que creio que dentro em breve estará em funcionamento", disse à agência Lusa o Cardeal-Patriarca de Lisboa, acrescentando tratar-se de um organismo virado "sobretudo para a prevenção".