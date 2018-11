A partir de 2021 os municípios terão recursos financeiros destinados a despesas de manutenção, conservação e reparação das estradas e são responsáveis por elas.

A partir de 2021, as autarquias terão que gerir as estradas nacionais, mesmo que não o desejem. De acordo com o decreto-lei do Governo que fixa regras para que as vias sejam descentralizadas, os municípios terão recursos financeiros destinados a despesas de manutenção, conservação e reparação das estradas e são responsáveis por elas.



As câmaras que não queiram essa responsabilidade, terão que a partilhar na mesma com a Infraestruturas de Portugal: a empresa terá a seu cargo as obras de manutenção e reabilitação, ao passo que os municípios gerem as estradas no quotidiano.



Para evitar a responsabilidade pelas vias, a recusa tem que ser expressa até 1 de Março de 2019, mas depois de ser aprovada em Assembleia Municipal e comunicada à Direcção-Geral das Autarquias Locais. Caso a negação se refira a 2020, os mesmos procedimentos têm que ocorrer até 30 de Junho de 2019.



Segundo o Jornal de Notícias não é claro o que implica o estatuto de gestor: as autarquias intervêm quanto à limpeza de estradas, colocação de sinalização ou de abrigos. Contudo, as grandes obras recaem sobre o Estado, proprietário da via.



Responsáveis, as câmaras receberão a receita correspondente a taxas e licenças anteriormente dadas pela Infraestruturas de Portugal e que passarão a ser entregues pelas autarquias. Este tipo de taxas é cobrado quando são feitas rampas de acesso, construídos muros ou edifícios nas margens da via, ou quando passam procissões.





O deslizamento de um grande volume de terras na estrada provocou, no dia 19 deste mês, a deslocação de uma quantidade significativa de rochas, de blocos de mármore e de terra para o interior de duas pedreiras contíguas, causando a morte de dois trabalhadores de uma empresa de extracção de mármores -- cujos corpos já foram recuperados - e, pelo menos, três desaparecidos, que seguiam em duas viaturas na estrada no momento em que colapsou.



O Ministério Público instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente, que é dirigido pelo Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Évora, e duas equipas da Polícia Judiciária estão a proceder a averiguações.



O Governo pediu uma inspecção urgente ao licenciamento, exploração, fiscalização e suspensão de operação das pedreiras situadas na zona de Borba.