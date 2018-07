João Ramalhete foi um dos detidos da mega-operação judicial lançada esta semana sobre o gang motard Hells Angels.



Um dos seguranças que agrediu dois homesn à porta da discoteca Urban Beach é um dos detidos da operação levada a cabo esta semana pela Polícia Judiciária (PJ) junto do grupo Hells Angels.



João Ramalhete trabalha actualmente como técnico de iluminação e foi surpreendido pelos inspectores quando estava em casa dos seus pais, onde descansava depois de ter estado a trabalhar na organização do Jubileu de Diamante de Aga Khan, ocorrido dias antes da mega-operação policial, avança o jornal Sol.



As buscas pela PJ desta quarta-feira, coordenadas pela Unidade Nacional Contra Terrorismo (UNCT) em conjunto com congéneres europeus, nomeadamente o Departamento Federal de Investigação da Alemanha (BKA), acabou com a detenção de dezenas de motociclistas, entre os quais, seis estrangeiros que tinham mandados de detenção europeu, por serem suspeitos da prática de crimes graves nos seus países de origem.



Nas buscas efectuadas por cerca de 440 agentes da Judiciária, a maior operação de sempre da polícia – apenas com a ajuda de alguns cães da GNR –, nas cinco filiais de norte a sul, residências e outros locais, a polícia encontrou, além de estupefacientes e algum dinheiro, pistolas, revólveres, facas, documentos, sabres, bastões, machados, punhais, algemas, barras de ferro, petardos, martelos, tazers, gorros, máscaras, aerossóis, munições, soqueiras, um bloqueador de telemóveis, telemóveis, documentos, material informático e apetrechos relacionados com o motoclube Hells Angels.