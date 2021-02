Câmara de Viana está sob investigação, mas PS mantém candidato

O Ministério Público investiga o presidente da Câmara de Viana e o vereador das Obras Públicas, Luís Nobre, por causa da construção de um hotel. Mas isso não mudará os planos do PS para as autárquicas.

Luís Nobre é o candidato escolhido pelo PS para Viana do Castelo, nas próximas autárquicas. E é também – juntamente com o atual presidente – suspeito num inquérito aberto pelo Ministério Público. Só que isso não vai mudar os planos da Federação Socialista para as eleições.

"Há uma total confiança no candidato Luís Nobre", afirma à SÁBADO o líder da Federação do PS de Viana do Castelo, Miguel Alves, explicando que o nome que já está definido "deverá ser ratificado em comissão concelhia até ao final do mês de março".

A notícia avançada pelo jornal local Minho Digital e confirmada à SÁBADO pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de que Luís Nobre e José Maria Costa são arguidos num processo relacionado com alegados ilícitos urbanísticos não chega para alterar a escolha do PS para a Câmara de Viana.