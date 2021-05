Cabrita diz que cerca sanitária em Odemira está a ter efeito "positivo"

O minsitro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, informou esta terça-feira que já foram identificadas 22 situações de alojamento sem condições na região de Odemira. De acordo com o governante, as pessoas serão testadas à covid-19 a partir de hoje.







Segundo Cabrita, a cerca sanitária das freguesias de São Teotónio e Longueira-Almograve, em Odemira, teve um impacto positivo. "Temos uma avaliação muito positiva do esforço que está a ser feito por todas as entidades e do impacto deste conjunto de medidas de saúde pública", afirmou o governante em visita a Odemira.O ministro adiantou também que, durante o passado mês de abril até dia 3 de maio, "foram realizados 11 mil testes" de despiste ao novo coronavírus no município e que, até ao dia de ontem, praticamente todos os cidadãos identificados com mais de 60 anos em Odemira já tinham recebido a primeira dose da vacina contra a Covid-19.