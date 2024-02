Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

O debate entre o PAN e o Livre mostra que é muito mais aquilo que os une do que aquilo que os separa. Mas há dissidências entre os dois partidos verdes do Parlamento.

Rui Tavares (Livre) e Inês Sousa Real (PAN) deixaram o adversário falar, interromperam poucas vezes e as provocações que fizeram foram suaves. Num debate ameno em que o co-porta-voz do Livre e a porta-voz do PAN mostraram que é muito mais aquilo que os une do que aquilo que os separa, assistiu-se a dois partidos que podem fazer parte de uma solução governativa conjunta (à esquerda) a tentarem mostrar o porquê de serem a melhor escolha para um parceiro do PS.