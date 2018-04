Buscas por pescador desaparecido no rio Minho retomadas hoje

No local estão presentes duas equipas da Polícia Marítima de Caminha, sendo que uma está a realizar as buscas em terra e outra no rio, acrescentou.

As operações de busca pelo pescador desaparecido no rio Minho, Alvaredo, Melgaço, distrito de Viana do Castelo, foram hoje retomadas pelas 8h00, disse à Lusa fonte da Polícia Marítima de Caminha.



A mesma fonte adiantou ainda que, até às 9h40, não havia sinais do pescador de 67 anos que desapareceu no sábado à noite.



O pescador desapareceu no rio Minho, em Alvaredo, Melgaço no sábado à noite nas imediações da pesqueira, uma estrutura usada na pesca da lampreia, "onde terá caído ao rio".



O tractor do pescador foi encontrado no sábado, no caminho de acesso à pesqueira.