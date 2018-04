Beneficiados desta medida do Governo poderão reformar-se mais cedo, reduzir os cortes por antecipação ou obter bonificações na sua pensão.

O Governo quer que os anos de Serviço Militar Obrigatório passem a contar para a carreira contributiva, facilitando o acesso à reforma no regime geral da Segurança Social.



Segundo o jornal Público, o Executivo incluiu na proposta de decreto-lei de execução orçamental uma medida que visa que sejam tidos os anos de Serviço Militar Obrigatório - que acabou definitivamente em 2004 - em consideração na contabilização da carreira contributiva. Os beneficiados poderão reformar-se mais cedo, reduzir os cortes por antecipação ou obter bonificações na sua pensão.



Actualmente, o serviço militar obrigatório apenas tem peso no valor da pensão (taxa de formação da pensão). Também teria penso na idade de reforma, apurou o Público junto de especialista, "caso na data em que o beneficiário perfizesse 65 anos, tivesse uma carreira contributiva, considerando o tempo de serviço militar obrigatório, superior a 40 anos".



O que o Governo pretende é que o serviço militar obrigatório possa ter peso em antecipar o momento da reforma. De acordo com a proposta que está em cima da mesa, a medida deverá aplicar-se aos trabalhadores que tenham requerido a contagem do tempo cumprido no Serviço Militar Obrigatório a partir do início deste ano ou, nos casos em que tenha sido pedida antes desse momento, que ainda não tenham sido notificados da decisão.