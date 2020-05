Buscas por jovem desaparecido no mar em Ílhavo novamente suspensas

As buscas para encontrar o jovem que na terça-feira desapareceu no mar, na praia da Barra, em Ílhavo , foram suspensas às 20h00 e serão retomadas no domingo por volta das 08h00, informou o comandante da Capitania local.

Em declarações à Lusa, o comandante da Capitania do Porto de Aveiro, Humberto Silva Rocha, disse que as operações contam apenas com a participação de elementos da Polícia Marítima.

Segundo o mesmo responsável, as buscas decorreram em toda a área de jurisdição da Capitania do Porto de Aveiro, uma vez que este fim-de-semana a Polícia Marítima está a patrulhar todas as praias.

O alerta sobre o desaparecimento do jovem com cerca de 20 anos, natural da Gafanha da Nazaré, em Ílhavo, foi dado às autoridades às 18h37 de terça-feira.

O jovem estava acompanhado por um primo e uma amiga, que foram resgatados por surfistas.

O comandante da Capitania do Porto de Aveiro esclareceu ainda que os jovens estariam a tomar banho no mar e "foram apanhados por um agueiro".

Nesta altura do ano, a praia não tem vigilantes, porque ainda não se iniciou a época balnear.