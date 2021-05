PJ faz buscas ao FC Porto por suspeitas de falsificação de testes Covid-19

O Ministério Público (MP) e a Polícia Judiciária (PJ) levaram a cabo buscas domiciliárias e em laboratórios de análises clínicas esta quinta-feira. Em causa estão os alegados crimes de falsificação de testes covid-19 por parte do jogador profissional de futebol Shoya Nakajima. As buscas decorrem nas regiões do Algarve e do Porto.



Em causa está a suspeita de uma viagem de avião de Nakajima para o estrangeiro. As autoridades suspeitam que o jogador estava infetado com covid-19 quando a realizou. Estão a ser feitas cerca de uma dezena de buscas domiciliárias, de acordo com um comunicado da PJ.



A Operação Covid Free está a ser articulada entre o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), a PJ e o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) de forma a proceder à pesquisa, análise e possível apreensão de documentos.