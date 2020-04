Bruno Pidá sai em liberdade para licença precária de 45 dias

O segurança do Porto Bruno Pidá, condenado a 23 anos de prisão, no processo Noite Branca, vai sair da prisão. Bruno Pinto, conhecido como "Pidá", sai com uma licença de saída de 45 dias, beneficiando da lei aprovada pelo Governo para aliviar as prisões e evitar a propagação da Covid-19 nestes estabelecimentos.





Bruno Pidá

Pidá cumpre pena pelo homicídio do segurança Ilídio Correia e está no estabelecimento prisional de Coimbra. No entanto, ainda não se sabe ao certo qual o dia em que o cabecilha do gang da Ribeira vai sair.

Esta não é a primeira vez que o ex-segurança sai em licença precária.



Em 2007, uma onda de assassinatos entre alegados grupos de seguranças rivais marcou a noite do Porto, causando quatro mortos e vários feridos. A vaga de homicídios motivada pelo domínio na noite do porto fez surgir uma das mais complexas investigações policiais que ficou conhecida pelo caso 'Noite Branca'.