O alerta foi dado por um pescador lúdico que reparou num carro nas águas do Guadiana quando atravessava a Ponte da Ajuda, que liga Elvas a Olivença.

A Protecção Civil está esta segunda-feira a realizar buscas no rio Guadiana, perto de Elvas, depois de um pescador ter alertado para uma viatura dentro de água, disseram à agência Lusa fontes dos bombeiros e da GNR.



Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre adiantou à Lusa que as operações de busca envolvem 19 operacionais de quatro corporações de bombeiros da zona, auxiliados por nove veículos e duas embarcações, incluindo mergulhadores.



De acordo com as mesmas fontes, o alerta foi dado aos bombeiros de Elvas, ao final da manhã de segunda, por um pescador lúdico, que alegou ter visto um veículo no rio.



O pescador, segundo as fontes, disse aos bombeiros que viu uma viatura nas águas do Guadiana quando atravessava a Ponte da Ajuda, que liga Elvas a Olivença (Espanha).