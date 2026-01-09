Bombeiros criam 'task-force' com quatro ambulâncias adicionais este fim de semana

Viaturas de emergência estarão sediadas na sede da Liga dos Bombeiros Portugueses.

A Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) criou uma 'task-force' de quatro ambulâncias dos bombeiros da Ajuda, Cabo Ruivo, Camarate e Cascais para socorro pré-hospitalar este fim de semana, foi esta sexta-feira anunciado.



Ambulâncias Santa Maria MÁRIO CRUZ/LUSA

Segundo uma breve nota divulgada ao final da tarde, estas viaturas de emergência estarão sediadas na sede da LBP, para operar em regime de ambulâncias adicionais, das 08h00 às 20h00.

A Liga adianta que irá ter um comandante em permanência a coordenar as operações no CAASO - Centro de Acompanhamento e Apoio à Situação Operacional, da LBP.

Esta medida surge após, nos últimos dias, três pessoas terem morrido por alegado atraso no socorro, por falta de ambulâncias ou por estas estarem retidas devido à utilização das suas macas nos hospitais.