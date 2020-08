Bombeira ferida no combate ao fogo no Fundão

Uma operacional dos bombeiros voluntários do Fundão sofreu hoje ferimentos ligeiros no combate ao fogo que está a lavrar desde as 13:58, num povoamento florestal em Bogas de Baixo, Fundão, informou a Proteção Civil.

"Há um ferido ligeiro, que sofreu queimaduras. Trata-se de uma bombeira da corporação do Fundão", afirmou à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco.

O incêndio obrigou ao corte da Estrada Nacional 238, entre o cruzamento de Urgueira e Janeiro de Cima.

A fonte explicou que a operacional que sofreu ferimentos ligeiros foi transportada pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para o Centro Hospitalar da Cova da Beira, na Covilhã.

Segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), cerca das 19:30 estavam no local 299 operacionais, 84 viaturas e nove meios aéreos.

A fonte do CDOS de Castelo Branco adiantou ainda que continuam a ser mobilizados meios para o combate às chamas.