Sindicatos, bolseiros e investigadores precários entregaram esta terça-feira uma carta na residência oficial do primeiro-ministro, em Lisboa, a pedir dinheiro no Orçamento do Estado para a regularização dos vínculos laborais no ensino superior e na ciência.A carta, entregue por uma delegação da Federação Nacional dos Professores (Fenprof), da Associação de Bolseiros de Investigação Científica (ABIC), da Rede de Investigadores Contra a Precariedade e do Sindicato Nacional e Democrático dos Professores, foi recebida por um assessor de António Costa.A entrega da missiva dirigida ao primeiro-ministro ocorreu horas depois de o ministro da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior, Manuel Heitor, ter assegurado no parlamento o financiamento necessário para cumprir o programa de regularização dos vínculos laborais precários no Estado e ter admitido estar a analisar a situação de instituições como as universidades de Évora, dos Açores, do Minho e do Algarve, que alegaram insuficiência financeira.