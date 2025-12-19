Boletim das Presidenciais terá 14 nomes

Ricardo Sousa surgirá em primeiro lugar nos boletins e Gouveia e Melo em último, dita sorteio.
Realizou-se esta sexta-feira, no Tribunal Constitucional, o sorteio que determinou a ordem em que aparecerão nos boletins de voto os nomes dos candidatos presidenciais nas eleições de 18 de janeiro de 2026. Em primeiro lugar estará o antigo vereador do PSD na Câmara Municipal de Paredes Ricardo Sousa e no último lugar estará Henrique Gouveia e Melo.
No sorteio, o primeiro nome a sair da urna foi o de Luís Marques Mendes, sendo-lhe depois atribuído o número 11. O mesmo procedimento foi adotado para os outros candidatos, ficando estabelecido o ordenamento final.
André Pestana surge em segundo lugar no boletim, Jorge Pinto (apoiado pelo Livre) na terceira posição, Joana Amaral Dias na quarta, Manuel João Vieira em quinto, José Cardoso em sexto, Catarina Martins (apoiada pelo BE) em sétimo, sendo seguida por João Cotrim Figueiredo (apoiado pela IL) e por Humberto Correia, em nono.
António José Seguro (apoiado pelo PS) ocupa o 10.º lugar, sendo seguido no boletim por Marques Mendes, o candidato que conta com o apoio dos partidos do Governo (PSD e CDS-PP), enquanto André Ventura (apoiado pelo Chega) está na 12.ª linha e António Filipe (apoiado pelo PCP) na 13.ª.
Os juízes do Palácio Ratton têm até 24 de dezembro para verificar a admissibilidade das proposituras, nomeadamente o número mínimo de 7.500 assinaturas válidas de cidadãos eleitores.
Segue-se um período de recurso por parte das candidaturas consideradas inelegíveis ou com irregularidades e a decisão final é proferida até 02 de janeiro.
