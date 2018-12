Sindicatos recomendam "a todos os enfermeiros grevistas que compareçam ao serviço, no horário em que estão escalados, a 21 de Janeiro".

Com o Natal a menos de uma semana, os enfermeiros querem mostrar um "acto de boa vontade". Por isso, o Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (Sindepor) e a Associação Sindical Portuguesa de Enfermeiros (ASPE), responsáveis pela greve que afecta há semanas, "recomendam a todos os enfermeiros grevistas que compareçam ao serviço, no horário em que estão escalados, a 21 de janeiro, para possibilitarem a abertura de todas as salas e tempos operatórios habituais".



De acordo com os sindicatos, citados pela TSF, o ofício foi enviado aos cinco grandes hospitais do país afectados pela paralisação. A greve tem adiado milhares de cirurgias, por isso o objectivo deste "acto de boa vontade" é resolver os atrasos acumulados de doentes urgentes à espera de cirurgia.



"Através do reforço de equipas em serviços mínimos, para além do decretado pelo Tribunal Arbitral, desde o início desta greve, pretendemos salvaguardar que nenhum doente oncológico classificado nível 3 e 4, bem como os que se enquadrem nas situações de urgência diferida, devem ficar privados de tempo operatório que permita a resolução da sua situação de saúde, por falta de enfermeiros", lê-se no comunicado.



Vai existir um aumento significativo dos serviços mínimos. "Atendendo a que o Governo deliberou tolerância de ponto para os dias 24 e 31, o que em conjunto com os dias de fim de semana e feriado perfaz 7 dias em que as salas de cirurgia programada se encontram fechadas, entendemos recomendar aos enfermeiros grevistas que compareçam ao serviço, no horário em que estão escalados, no dia 21/12, para possibilitarem a abertura de todas as salas e tempos operatórios habituais".