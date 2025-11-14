Bloco de Esquerda questiona Ministério sobre navio com pavilhão português "suspeito de transportar material militar"para Israel

Segundo a denúncia que o partido diz ter recebido, este navio "leva a bordo 440 toneladas de projéteis de 155 milímetros para as empresas israelitas de material militar Elbit Systems e IMI - Israel Military Industries".

A deputada única do BE, Mariana Mortágua, questionou esta sexta-feira o Governo sobre o navio Holder G., afirmando que a embarcação tem pavilhão português e "é suspeita de estar a transportar material militar para Israel".



Mariana Mortágua questiona Governo sobre navio português com material militar para Israel Miguel Baltazar/Jornal de Negócios

Numa pergunta dirigida ao ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, a coordenadora do BE - que em outubro foi detida pelas autoridades israelitas depois de participar numa flotilha com ajuda humanitária destinada a Gaza - afirma ter tido conhecimento "de que o navio Holger G., com pavilhão português, é suspeito de estar a transportar material militar para Israel".

"O navio, propriedade da empresa alemã Reederei Gerdes, está registado no Registo Internacional de Navios da Madeira e partiu de Chennai, na Índia, há três dias com destino a Haifa, em Israel, e chegada prevista a 31 de Dezembro. Tem ainda paragem marcada em Port Said, no Egito, a 22 de dezembro", lê-se no texto.

Segundo a denúncia que o BE diz ter recebido, este navio "leva a bordo 440 toneladas de projéteis de 155 milímetros para as empresas israelitas de material militar Elbit Systems e IMI - Israel Military Industries".

Mariana Mortágua aponta que "não é a primeira vez que um navio com bandeira portuguesa é suspeito de transportar material militar para empresas israelitas".

"No caso do navio MV Kathrin, que transportava material explosivo com destino a Israel, o próprio navio acabou por pedir a retirada do pavilhão depois das diligências efetuadas pelo Estado português, após pressão do Bloco de Esquerda e do movimento de solidariedade com a Palestina", é realçado pela deputada.

A coordenadora do BE escreve que, "confirmando-se o transporte de armas pelo Holger G., o Governo português deve retirar o pavilhão português deste e de outros navios que estejam a servir para o transporte de armas para Israel" bem como proibir todas as embarcações com bandeira portuguesa de "qualquer envolvimento, auxílio e assistência à violência contra o povo da Palestina e à ocupação ilegal de Israel".

A bloquista quer saber que informações é que o governo tem acerca desta embarcação e se vai retirar a bandeira do navio ou "insistir em fazer de Portugal cúmplice de genocídio".