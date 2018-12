A venda de canábis será feita em lojas licenciadas e o preço será semelhante ao do mercado ilegal.

O Bloco de Esquerda vai apresentar uma proposta para legalizar o consumo de canábis para fins recreativos, sendo que a venda será feita em lojas licenciadas.



De acordo com o jornal Público, o preço será semelhante ao do mercado ilegal, sendo proibida a venda de produto sintético ou com aditivos. "O que pretendemos com a legalização é combater as redes e narcotráfico, fomentar a saúde pública e comportamentos informados e conscientes", disse o deputado Moisés Ferreira ao mesmo jornal.



Consta ainda no projecto do Bloco de Esquerda que cabe ao Estado a regulamentação de todo o circuito de canábis, desde o seu cultivo à distribuição. Há ainda a possibilidade de cultivo para consumo proprio, desde que tenha o limite de cinco plantas e um registo.



A proposta será apresentada na próxima terça-feira numa audição pública na Assembleia da República.