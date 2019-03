As deputadas do Bloco de Esquerda Joana Mortágua e Sandra Cunha anunciaram que irão apresentar uma queixa contra Bruno Vitorino, na sequência de um comentário que o político do PSD fez sobre uma palestra de orientação sexual, considerando-as uma "vergonha" e "porcaria". As bloquistas vão efetuar a queixa na Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG).

A polémica começou quando o também vereador da Câmara Municipal do Barreiro criticou uma palestra dada na Escola Básica 2/3 da Quinta da Lomba, no Barreiro, que visava "promover a igualdade de género" e "sensibilizar os alunos para as diferentes orientações sexuais" e cujo valor da sessão pago pelos alunos (0.50€) iria reverter para a associação LGBTI. Numa publicação datada de 8 de março e entretanto apagada, o deputado social-democrata criticou a iniciativa, descrevendo-a como "uma vergonha" e "uma porcaria" por considerar que "é perverso" ver "adultos a avançar sobre este campo junto de crianças". "Cada um pode ser o que quiser, mas deixem as crianças ser crianças", escreveu no post.





Bruno Vitorino

Logo no dia a seguir, o político voltou a abordar o assunto no Facebook, respondendo às várias críticas que recebeu pela publicação inicial: "Nunca discriminei ninguém em função da sua orientação sexual, do seu partido político, da sua raça, cor de pele, religião ou clube ou seja o que for. Tenho amigos homossexuais, heterossexuais, e muitos que nem sei que orientação têm ou deixam de ter. Mas não aceito este tipo de "doutrinação" nas escolas com miúdos destas idades. Ainda mais com associações totalmente duvidosas. Acho uma vergonha", escreveu.

Estes dois comentários levaram as deputadas do BE a avançar com a queixa junto da CIG. Para Sandra Cunha, as declarações são "públicas inaceitáveis para alguém que tem responsabilidades políticas tão elevadas". "Toda a gente percebe que o que estava em causa é a sensibilização dos alunos para questões de género e de orientação sexual, algo que já faz parte da educação para a cidadania e que se enquadram num direito consagrado na Constituição, que é o da liberdade de orientação sexual", defende, citada pelo Observador, acrescentando que a queixa tem um "peso simbólico": "Se deve ou não haver punição é algo que não nos cabe a nós julgar. Nós apresentámos esta queixa e esperamos que haja pelo menos uma retração por parte de alguém com elevadas responsabilidades políticas".









Vitorino acusa BE de querer impor um "pensamento único"

O deputado do PSD já reagiu à queixa apresentada contra na CIG e reiterou o que escreveu na rede social. "O BE é um partido proto-fascista que quer impor um pensamento único", disse ao Observador, afirmando que com base nesta ideia, parece-lhe expectável que tenham efetuado uma queixa contra si.

Sobre as consequências da ação, o vereador mostrou-se despreocupado: "Acredito que não disse nada de radical nem de homofóbico. Aliás, mantenho todas as afirmações assim como a minha indignação. Não aceito que se tente introduzir uma ideologia de género, porque é disso que se trata", reforça, revelando que nos últimos dias recebeu ameaças "de trolls do Facebook" e assume que não tem medo das mesmas. "O 25 de abril fez-se para que os democratas se pudessem expressar e foi isso que fiz", justifica, aproveitando para atacar o Bloco.

"Recordo que o Bloco de Esquerda tem uma líder que diz que se envergonha da História de Portugal, tem uma dirigente distrital que diz que fica feliz quando não vê o Cristo Rei desde a Ponte 25 de abril e que chama racistas aos polícias, e que tem ainda assessores que falam de uma 'bosta de bófia' no nosso país. Penso que está tudo dito", termina.