O BE vai pedir à Assembleia Municipal do Porto a retirada da medalha de mérito a Sindika Dokolo, cuja atribuição, lembra a câmara, foi "unanimemente aprovada" em reunião do executivo, pela realização de uma "importante" exposição.

Em comunicado, o grupo municipal do Bloco de Esquerda (BE) diz não aceitar que "a cidade do Porto seja usada como refúgio da cleptocracia angolana e que as atividades da câmara beneficiem de dinheiros canalizados pela fundação de Sindika Dokolo", pelo que, tudo fará na Assembleia Municipal "para que este órgão retire a condecoração atribuída ao marido de Isabel dos Santos".

Questionada pela Lusa, a Câmara do Porto recordou apenas que "a atribuição da medalha de mérito da cidade, grau ouro, decorreu da realização de uma das mais importantes exposições de arte contemporânea, realizada na Galeria Municipal em 2015, e que esta mesma distinção foi unanimemente aprovada em reunião de câmara".

No documento, o Bloco salienta ainda que exigirá ao executivo municipal que esclareça a cidade sobre atuais fundos recebidos por via da fundação de Sindika Dokolo.

Os deputados recordam que, por diversas vezes, denunciaram "o apoio de Rui Moreira ao marido de Isabel dos Santos, ajudando assim a lavar a imagem pública da filha do ex-ditador, perante os escândalos de corrupção e denúncias de crimes financeiros associados à sua atividade".

"Sabemos hoje que a parceria de Rui Moreira com o marido de Isabel dos Santos não se limitou à compra da Casa Manoel de Oliveira. Em outubro de 2016, foi celebrado um contrato de mecenato com a fundação de Sindika Dokolo para o apoio monetário ao Fórum do Futuro, iniciativa organizada pela câmara municipal. Tendo Rui Moreira se deslocado à capital angolana, em fevereiro de 2016, para elogiar a "cooperação profícua" com Sindika Dokolo", assinala aquele grupo municipal.

Em fevereiro de 2015, quando Rui Moreira propôs ao executivo municipal a atribuição da medalha de ouro da cidade a Sindika Dokolo, dando como justificação o investimento realizado pela fundação do marido de Isabel dos Santos no Porto, através da compra da Casa Manoel de Oliveira e o empréstimo da coleção designada 'You Love Me, You Love me Not', apenas o Bloco votou contra a proposta na Assembleia Municipal.

Já em reunião do executivo, a recomendação foi aprovada por unanimidade, com votos favoráveis do PS, PSD, CDU e Grupo Rui Moreira.

O Consórcio Internacional de Jornalismo de Investigação (ICIJ) revelou no domingo mais de 715 mil ficheiros, sob o nome de 'Luanda Leaks', que detalham esquemas financeiros de Isabel dos Santos e do marido, que terão permitido retirar dinheiro do erário público angolano, utilizando paraísos fiscais.

Isabel dos Santos disse estar a ser vítima de um ataque político orquestrado para a neutralizar e sustentou que as alegações feitas contra si são "completamente infundadas", prometendo "lutar nos tribunais internacionais" para "repor a verdade".

De acordo com a investigação deste conjunto de órgãos de comunicação social, entre os quais o Expresso e a SIC, Isabel dos Santos terá montado um esquema de ocultação que lhe permitiu desviar mais de 100 milhões de dólares (90 milhões de euros) para uma empresa sediada no Dubai, que tinha como única acionista declarada a portuguesa Paula Oliveira, amiga de Isabel dos Santos e administradora da operadora NOS.