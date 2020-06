Três dias depois de um autocarro com adeptos ter sido apedrejado na A1 (a 23 de dezembro de 2018), o Benfica considerou, através de um comunicado ("Terrorismo sem perdão"), que os factos em causa eram semelhantes ao que se tinha passado, meses antes, na Academia do Sporting e que, em novembro daquele ano, tinham resultado numa acusação por terrorismo a Bruno de Carvalho. Na queixa formal para o Ministério Público, os encarnados insistiram na tese, mas a hipótese foi de imediato descartada por um procurador do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP).

Segundo vários dados a que a SÁBADO teve acesso, na denúncia remetida ao DCIAP, o Benfica alegou que no autocarro seguiam 63 sócios adeptos do clube, da Casa do Benfica de Barcelos, e que estes foram violentamente atacados por um grupo de três indivíduos encapuzados, que seguiam num carro. Do ataque resultaram ferimentos graves em alguns adeptos - como Bruno Simões - e danos no autocarro.

O Benfica alegou que estavam em causa vários crimes, como dano com violência, ofensa à integridade física, agravada pelo resultado, atentado à segurança de transporte rodoviário, associação criminosa e terrorismo. O procurador Vítor Magalhães mandou registar a denúncia como inquérito, mas sem o terrorismo. "Não se pode banalizar a imputação de crimes de terrorismo quando os factos denunciados, embora sejam muito graves e altamente reprováveis, sejam susceptíveis de integrarem crimes comuns, que já protegem totalmente os bens jurídicos violados às entidades ofendidas", considerou o magistrado do Ministério Público.

Recorde-se que, um mês antes desta denúncia, Bruno de Carvalho e mais 43 pessoas tinham sido acusado por terrorismo devido ao ataque de elementos da Juve Leo à Academia de Alcochete, em maio de 2018. Na passada semana, o antigo presidente do Sporting foi absolvido de todos os crimes. O tribunal - condenado alguns dos arguidos a penas de prisão efetiva - retirou o crime de terrorismo das condenações.

"Se situações como as referidas, que infelizmente são cada vez mais frequentes no nosso país, forem todas consideradas como atentados terroristas, o nome de Portugal haverá de aparecer com uma estatística inflacionada e recordista nas listas das organizações internacionais que estudam, investigam e combatem o fenómeno do terrorismo, pela instauração de elevado número de processos cujo objecto seja a investigação de tal criminalidade", acrescentou ainda o procurador Vítor Magalhães, remetendo os autos para a comarca de Vila Nova de Gaia, a territorialmente competente para a investigação dos crimes praticados.