A juíza Sílvia Peres consideou que o antigo presidente do Sporting não foi o autor moral do ataque à Academia de Alcochete. Mustafá, líder da claque Juventude Leonina, foi também ilibado, bem como Bruno Jacinto, oficial de ligação aos adeptos. "Nada se provou contra estes arguidos", disse a presidente do coletivo de juízes. A juiza confirmou que o arguido Ruben Marques é o autor das agressões aos atletas Misic, Bas Dost - com um cinto -, e ao técnico Jorge Jesus e que houve um comportamento concertado entre todos arguidos que invadiram a Academia.A juíza começou por dizer que foi confirmado que William de Carvalho acusou Bruno de Carvalho de ter mandado Nuno Mendes (Mustafá), líder da Juventude Leonina, partir os carros dos jogadores, acusação que foi negada pelo então presidente do Sporting que depois ligou a Mustafá e que o líder da claque negou que esse pedido tivesse sido feito. Bruno de Carvalho acrescentou que se quisesse bater em alguém não precisava de chamar ajuda, refere o Correio da Manhã.Foi ainda considerado provado de que Bruno de Carvalho, André Geraldes, Bruno Jacinto e Vasco Santos marcaram presença num encontro na sede da Juventude Leonina com Nuno Mendes, elementos do staff e vários chefes de núcleos para discutirem os assuntos dos dias anteriores, como os resultados desportivos e as publicações nas redes sociais feitas por jogadores e presidente. Foram discutidas "formas de apoio à equipa, como cânticos, tarjas e/ou uma visita à Academia. No final da reunião Bruno de Carvalho disse ‘Façam o que quiserem e depois digam", referiu a juíza, de acordo com o jornal Observador.Foi dado como provado que, no final do jogo contra o Marítimo a 13 de maio, no qual os leões perderam, ficando em terceiro lugar no campeonato, Rui Patrício virou as costas à claque que assobiava e insultava os jogadores e que Acuña, exaltado, respondeu aos insultos com palavras e gestos.Nessa mesma noite, no aeroporto, adeptos como Fernando Mendes (ex-líder da Juve Leo), confrontou Acuña e falou com Jorge Jesus, William Carvalho e Battaglia, dizendo no final: "Eu estou por tudo, falamos em Alcochete".No dia seguinte, foram marcadas por Bruno de Carvalho três reuniões em Alvalade. Na primeira, com a equipa técnica, o presidente disse que não era certo se "ainda estariam no comando técnico da equipa no jogo da final da Taça de Portugal que seria disputado no domingo seguinte". Na segunda reunião, com os jogadores, perguntou a Acuña o que se tinha passado na Madeira porque os adeptos tinham estado a noite toda a ligar-lhe para o telefone porque queriam saber a morada e matrícula do carro do argentino. O então presidente considerou que o jogador não devia ter respondido ao líder da claque. Na terceira reunião, com os elementos do staff, questionou-os se estariam com ele "acontecesse o que acontecesse".Segundo a juíza, 37 dos arguidos no processo combinaram entre si invadir a Academia e abordar os jogadores no treino em Alcochete no dia 15 de maio para intimidarem, "por palavras e atos, e agredir, punindo-os pela sua atitude e falta do cumprimento dos objetivos da época", os jogadores do Sporting. Acordaram ainda levar tochas, outros artefactos e balaclavas e capuzes para ocultar a sua identidade.À exceção de Fernando Barata, Bruno Monteiro, Élton Camará, Sérgio Santos e Celso Cordeiro, todos taparam a cara no momento da entrada na Academia.Segundo a juíza, Tiago Neves, João Calisto Marques e Pavlo Antonchuk lançaram um facho na direção da zona onde estavam estacionados os carros. Ricardo Neves lançou um facho para debaixo do Porsche de Nelson Pereira. Hugo Ribeiro lançou um facho para uma zona de pasto com ervas secas e fez o mesmo com que estava debaixo do Porsche. Filipe Alegria recolheu ambos os fachos de mão na zona de pasto e atirou um para a varanda do edifício da ala profissional e outro para o telhado desse edifício. Rúben Marques desferiu uma pancada com um cinto num carro que ali estava.Ficou ainda provado que dentro da Academia se verificaram insultos e agressões. Miguel Quaresma, elementos da equipa técnica, foi empurrado e caiu ao chão; Bas Dost foi atingido com um cinto brandido por Ruben Marques e pontapeado em várias zonas do corpo quando já estava no chão; Raúl José foi também atingido no ombro com o cinto. Já Misic foi agredido com o cinto na cabeça.William Carvalho foi abordado por pelo menos três arguidos. Um deles agarrou-lhe no braço, torcendo-o para trás das costas enquanto os outros dois lhe desferiram socos no peito e nas costas. Rui Patrício foi agarrado e empurrado por pelo menos quatro arguidos, levando socos no peito. Já Acuña foi bofeteado na cara e alvo de murros e pontapés. Battaglia foi também abordado e agredido, bem como Fredy Montero e Ruben Ribeiro.Bruno César, Podence e o fisioterapeuta Hugo Fontes foram empurrados.O enfermeiro Carlos Mota foi alvo de uma cotovelada, Ludovico Marques, fisioterapeuta, levou com uma bolsa de higiene na cara.Já o preparador físico Mário Monteiro foi atingido por um facho na zona abdominal e num dos pulsos, sofrendo queimaduras.Jorge Jesus foi atingido com um cinto pelo arguido Rúben Marques na zona entre a cara e o ombro. Quando foi atrás do agressor, já no exterior, foi atingido com um soco na zona do nariz.O processo do ataque à Academia - onde, em 15 de maio de 2018, jogadores e equipa técnica do Sporting foram agredidos por adeptos ligados à claque 'leonina' Juve Leo --, tem 44 arguidos, acusados de coautoria de 40 crimes de ameaça agravada, de 19 crimes de ofensa à integridade física qualificada e de 38 crimes de sequestro, todos estes (97 crimes) classificados como terrorismo.O processo, que pertence ao Tribunal de Almada, começou a ser julgado em 18 de dezembro de 2019 no Tribunal de Monsanto, em Lisboa, por questões logísticas e de segurança.Todos os arguidos aguardavam a leitura do acórdão em liberdade - alguns com termo de identidade e residência, apresentações semanais e proibição de frequentarem recintos desportivos -, depois de muitos terem estado em prisão preventiva.Nas alegações finais, a procuradora do Ministério Público (MP) tinha pedido a absolvição de Bruno de Carvalho e dos outros dois arguidos acusados de autoria moral da invasão à Academia, e defendido penas máximas de cinco anos para a maioria dos arguidos, considerando ainda não provado o crime de terrorismo.