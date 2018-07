Francisco J. Marques é arguido por ter divulgado o conteúdo de emails do Benfica sem consentimento. O director de comunicação do FC Porto foi interrogado pela Polícia Judiciária (PJ) já com esse estatuto a 26 de Março deste ano, numa diligência processual que durou pouco mais de uma hora, avança o jornal Record. Francisco J. Marques foi ouvido pelo inspector Nuno Cabral e no auto de interrogatório de arguido, a que Record teve acesso, revelou como obteve os emails, que começou a divulgar em Abril do ano passado. "O ora interrogado (Francisco J. Marques) esclarece que no dia 04/04/2017 recebeu uma mensagem de correio electrónico proveniente do endereço e**********@tutanota.com, cujo respectivo titular juntou em anexo documentos em formato ‘word’ que designou de ‘briefings’. Esses ficheiros (...) davam conta da existência de instruções, as quais seriam emanadas de Carlos Janela (...), para servirem de guião a comentadores afectos ao Benfica." O porta-voz dos dragões disse ter visualizado "vários programas televisivos" e "não teve dúvidas" de que era "um documento autêntico" dos encarnados.