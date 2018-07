O Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa decidiu atribuir prisão preventiva a 39 dos membros da Hells Angels detido na passada semana, ficando 19 em liberdade.A pena de prisão preventiva foi aplicada por "existir em concreto perturbação do decurso do inquérito, perigo de fuga e um forte perigo de continuação da actividade criminosa". Três destes 39 arguidos, em vez de cumprirem prisão preventiva, serão submetidos à Obrigação de Permanência na Habitação com Vigilância Eletrónica (OPHVE).Os restantes 19 arguidos receberam medidas de coacção idênticas. Os arguidos estão proibidos de se ausentarem para o estrangeiro, devendo entregar à ordem dos autos o seu passaporte se o possuírem, no prazo de cinco dias e estão ainda submetidos à obrigatoriedade de se apresentarem periodicamente no Órgão Policial Criminal (OPC) da sua área da residência.Os 19 estão ainda proibidos de "contactarem por si ou por interposta pessoa pessoalmente ou por qualquer meio com os coarguidos nos autos ou com outros elementos pertencentes" aos Hells Angels. Os membros do gang foram ainda proibidos "de se deslocarem ou de permanecerem em locais onde existam concentrações de motards ou de participar em quaisquer eventos de motards". Estão também impedidos de se dirigirem a sedes (Chapters) do grupo.Há ainda a proibição do exercício de actividade de segurança privada e a proibição e de se ausentarem para fora da área do concelho onde vivem.Os arguidos presentens a tribunal foram indiciados pela prática dos crimes de associação criminosa, homicídio qualificado na forma tentada, roubo, ofensas à integridade física graves, detenção e tráfico de armas proibidas e ainda tráfico de estupefacientes.