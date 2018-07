Encarnados dizem que emails divulgados no blog 'Mercado de Benfica' são falsos



O Benfica divulgou esta quinta-feira um comunicado negando a veracidade dos emails "divulgados pela notícia do site da revista Sábado, com base em alegados emails publicados no blogue clandestino 'Mercado de Benfica'": "são falsos no conteúdo e nos endereços referidos", pode ler-se no site oficial dos encarnados.



(em actualização)



Leia o comunicado na íntegra:



"A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD esclarece que os diversos emails divulgados pela notícia do site da revista Sábado, com base em alegados emails publicados no blogue clandestino "Mercado de Benfica", são falsos no conteúdo e nos endereços referidos.



Como tal, proporemos os competentes procedimentos regulatórios e judiciais, nos locais próprios e no momento certo. É absolutamente inaceitável e estranho que se presuma como verdadeiro material divulgado por um blogue com um vasto curriculum de práticas ilegais e de diversos crimes.



Tal conduta, aliás, conforma violação dos mais elementares princípios da ética jornalística, como colide com a recente deliberação da Entidade Reguladora da Comunicação Social no processo n.º 2018/112, de 14 de Junho de 2018.



Acresce ainda que a notícia dada, referindo-se a suposta correspondência privada, careceria de consentimento prévio no âmbito do novo regulamento geral de protecção de dados, circunstância só por si violadora do referido regulamento e susceptível de ser objecto de competente acção indemnizatória.



No dia em que se ficou a conhecer publicamente a constituição como arguido do director de comunicação do FCP no âmbito da queixa apresentada pelo SLB contra o crime de violação e divulgação ilícita de alegada correspondência privada do nosso Clube, estas desesperadas tentativas de lançar emails falsos e notícias falsas só demonstram que a justiça está a fazer o seu caminho e a seu tempo a produção de conteúdos falsos será devidamente responsabilizada e punida".