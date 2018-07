Propriedades dos documentos anexos aos emails

São quase 20 emails que, entre Janeiro e Maio de 2013, chegaram à caixa de email do presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, com um remetente mascarado através de um nome fictício "benficanorte@sapo.pt". Nos vários documentos enviados, há informações sobre os bastidores do futebol e sugestões para prendas aos árbitros. Muitos dos textos, porém, foram remetidos num ficheiro "word", sendo que as propriedades dos documentos revelam o autor: Adão Mendes, antigo árbitro da Associação de Futebol de Braga, e já referido no chamado caso do emails.Por exemplo, a 28 de Março de 2013, dois dias antes de um jogo Benfica-Rio Ave, recebeu um email com várias sugestões: "Peço ainda que à parte e num "embrulho" cuidadoso,seja entregue ao 4ºárbitro, Carlos Reis,SEM QUE OS OUTROS VEJAM,Uma camisola e um livro, com uma dedicatória sua, dedicada ao pai dele". Isto porque, segundo o remetente, o tal Carlos Reis "que é observador com funções suspensas por incompatibilidade (o filho é árbitro) mas que é técnico do C.A. da AFP e é um nosso amigo a conviver no meio das feras, mas que nos tem apoiado antes e agora".Já a 16 de Janeiro do mesmo ano, o endereço "benficanorte" enviou a Luís Filipe Vieira um email, afirmando saber que "o árbitro para o jogo Benfica B X Feirense é o Jorge Ferreira de Fafe e que um dos assistentes é o joão Nuno, o tal que no Moreirense para a taça da liga indicou a grande penalidade sobre o Cardoso aos 92m. que deu o empate". E mais algumas sugestões: "Peço que ao serem recebidos e na altura o delegado ao jogo entregue á chegada, 5 cinco sacos com lembranças(exp. 1 galhardete + uma camisola) para os dois assistentes, 4º Arbitro, motorista e o Árbitro e que em cada saco ponha o nome (apelido) deles. Neste caso, peço que no saco do àrbitro ponham 3 camisolas de qualquer jogador( dos mais conhecidos) e 4 bilhetes para o jogo Moreirense X Benfica, que são para eles irem ver na 2ª feira. O observador tem de ter um acompanhamento pessoal e ter também um saco à chegada". Acto contínuo, Luís Filipe Vieira reencaminhou o email para o assessor jurídico Paulo Gonçalves para que este tratasse do assunto com Orlando Dias.Noutro email, de 22 de janeiro de 2013, o "benficanorte" enviou a Vieira um documento intitulado: "solicitava a sua melhor atenção para o jogo de amanhã". Dentro do ficheiro "word" lê-se que o árbitro Duarte Gomes, que iria arbitrar um Benfica B-Naval precisava "E, em seguida: " A semana passada tive a possibilidade de mais uma vez falar com o Observador ao jogo, Sr. Fernando Ferreira, que veio a Guimarães, pelo que solicitava que também fosse bem recebido e lhe oferecessem alguma lembrança ( ex. camisola de um craque), e uma lembrança igual para dar ao seu irmão, Sr. Luís Ferreira, ( 2 sacos com cartão dirigido a cada um - ele leva os dois) que é também observador da liga e 1º classificado; Quer o Árbitro, como sabe, quer o obs. e seu irmão, são Benfiquistas, que já deram e vão dar contributos á nossa causa"Esta já não é a primeira vez que Adão Mendes surge ligado ao chamado caso dos emails do Benfica. No passado, já foram revelados trocas de correspondência entre o antigo árbitro de Braga e o comentador Pedro Guerra: "Sobre a arbitragem não temos que ser mãozinhas. O primeiro-ministro é um grande homem e líder, sei do que falo. Hoje o Benfica manda e os outros não mexem nada. O resto virá por acréscimo. Dizem os grandes sábios dos painéis que algo está a mudar. Hoje sabem que quem nos prejudicar será punido". Noutro email, fazia referências religiosas: "Vamos ter os padres que escolhemos e ordenamos nas missas que rezamos, temos é de rezar e cantar bem"