A loucura das Laranjeiras

Num país com o programa Simplex desde 2006, que visa tornar os serviços do Estado mais rápidos e eficazes, esbarrei com a lentidão das filas para os impostos dos anos 80. A Loja do Cidadão abriu às 8h35 e a fila inicial foi-se dissipando aos poucos, com um segurança a controlar a entrada. E 55 minutos depois, era a minha vez: "Quer uma senha para que balcões? É melhor escolher tudo o que quer agora, que daqui a nada vai deixar de haver senhas", avisou o segurança, experiente. Isso viria a concretizar-se 30 minutos depois. Pedi senha para o atendimento geral da Segurança Social (calhou-me o A213) e para fazer o Cartão de Cidadão (C131). No monitor, a Segurança Social estava no A19 e o cartão do cidadão no C25. Tinha um longo dia pela frente.



Já que estava no piso 0, decidi ver como estava o Instituto de Registo e Notariado (IRN). Percorri os corredores até chegar aos balcões, onde não encontrei lugar para me sentar. Além de mim, poucos estavam de pé: aqueles que iam chegando, soltando interjeições de arrependimento pelas horas de vida que iam perder ali, e os que se preparavam para ser atendidos, fazendo pressão e contacto visual com os funcionários das mesas de atendimento.



À SÁBADO, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e Notariado (STRN), Arménio Maximino, explica que "os funcionários vivem sob pressão e ansiedade". "Muitos são insultados pelos cidadãos e há quem tenha medo de ir trabalhar. Os casos de burnout e o uso de antidepressivos têm aumentado", salienta o sindicalista. Em conversa na Loja do Cidadão com os funcionários do IRN, todos se queixam de "trabalhar no limite": "Imagine o que é chegar às 7h30 e saber que há 200 ou 300 pessoas impacientes para atender?"



Perto das 10h, uma voz nos altifalantes do edifício chamou-me a atenção: "Solicitamos silêncio no Instituto da Segurança Social para o normal funcionamento." A curiosidade jornalística sobrepôs-se à minha vontade em fazer o Cartão de Cidadão e subi até ao último piso, o da Segurança Social, para ver o que se passava. Era um homem que discutia com um polícia. Quem assistiu explicou que o homem se exaltou por, depois de estar horas à espera, não lhe terem resolvido o indeferimento do subsídio de desemprego. Os ânimos acalmaram-se mas o ambiente permaneceu tenso na Segurança Social - é onde há casos mais dramáticos.



De acordo com dados facultados à SÁBADO pelo ministério do Trabalho e da Segurança Social, em maio de 2019 "o posto da Segurança Social na Loja do Cidadão das Laranjeiras registou uma procura média de 695 clientes por dia, com um tempo médio de espera entre as duas e as duas horas e meia". Contudo, não foi isso que vivemos no local. "Está parado no 19 há hora e meia", lamenta Isabel Vinha, de 61 anos, que também está a madrugar desde as 6h da manhã para vir tratar do abono familiar. A seu lado estava Luciano Ramos, um septuagenário que chegou perto das 6h30 e que tirou a senha 80. Desanimado, o seu Complemento Social de Idoso (CSI) foi novamente indeferido e quer saber o que se passa: "A senhora diz para eu ir ao Segurança Social Direta, mas eu não sei fazer isso na Internet." É a terceira semana consecutiva que vem para as filas da Segurança Social.



A lentidão com que passou do 19 para o 20 levou o senha 92 a esbracejar, dizendo, alto e bom som: "Isto dá para ir almoçar e voltar". "Conheço isto como a palma da minha mão, venho cá quase todos os meses. São cinco funcionárias para 500 pessoas, 100 por cada um, mais ou menos", queixou-se. Talvez também devesse ir almoçar, pensei eu - afinal tinha mais de 200 pessoas à minha frente. Saí do edifício às 10h30 e fui seguindo o estado das minhas senhas através da aplicação Mapa do Cidadão. Só me viriam a chamar na Segurança Social cinco horas depois, pelas 15h40, enquanto no IRN me chamaram antes, pelas 12h38. No total, estive sete horas e 10 minutos à espera da Segurança Social, enquanto precisei de cinco horas para pedir o Cartão de Cidadão.



Fonte oficial do ministério de Vieira da Silva esclarece que a procura nas Lojas do Cidadão na cidade de Lisboa, em particular na das Laranjeiras , "é em parte justificada por população emigrante, que pretende proceder ao seu registo na Segurança Social, nomeadamente para atribuição de Número de Identificação da Segurança Social (NISS) e vínculo enquanto trabalhador por conta de outrem". O Governo quer combater estes constrangimentos com a medida Foreign Citizen Card, inscrita no Simplex+, e que tem data de implementação prevista entre outubro e dezembro de 2019. Segundo a mesma fonte, a proposta consiste em "agregar no cartão de residência a informação equivalente ao Cartão de Cidadão e alargar a sua emissão a todos os estrangeiros que o requeiram". Mas, entretanto, a Loja está assim.



Dormir no chão em Odivelas

Com tantos relatos de gente a madrugar nas Lojas do Cidadão, fui para Odivelas no dia seguinte às 5h da manhã. O fenómeno é o mesmo do que nas Laranjeiras: as filas começam cedo. Havia até quem, vencido pelo cansaço, tivesse adormecido nas escadas do exterior do Strada Outlet. O primeiro chegou pelas 3h45 e está a fazer um favor ao cunhado, que precisava de tratar de "vários assuntos", tanto no IRN como na Segurança Social. "Já sabemos como isto é, isto não é a minha primeira noitada. Como trabalho de noite, vim diretamente para aqui", diz, sorridente e a mexer-se para combater o frio. O seguinte da fila chegou às 4h30 para fazer o Cartão de Cidadão: "Vim cá ontem uns minutos antes de isto abrir mas quando chegou a minha vez já não havia senhas", queixou-se.



Enquanto falava com os primeiros da fila, os olhares desconfiados intensificaram-se: "Oh tu aí, qual é a tua senha?", abordou-me um homem, com receio que eu lhe passasse à frente. Tranquilizei-o e caminhei para o final da fila, mentalizando-me para mais um dia de longa espera.



Entre as 6h e as 8h34, esperei serenamente para ter uma das primeiras senhas. Deu para despachar dois capítulos de O Senhor dos Anéis: A Irmandade do Anel enquanto ouvia os novos discos de The National e de Luís Severo, e mesmo assim fiquei com tempo de sobra. Comecei a ficar impaciente e com dores nos pés, sintomas que passaram com a alegria dos primeiros avanços da fila para o interior da Loja do Cidadão. O alívio durou até tirar as senhas: apesar de estar a madrugar, fiquei com 45 pessoas à minha frente na Segurança Social e 22 para fazer o Cartão de Cidadão. Ou seja, ainda tinha algumas horas pela frente.



Ao segundo dia em filas, desta vez em Odivelas, a soma voltou a ser a mesma: esperei cerca de sete horas para ser chamado pela Segurança Social e cinco pelo IRN. Como deixou de haver senhas para a Segurança Social e para o IRN pelas 10h, entreguei as minhas senhas a dois cidadãos prioritários que chegaram por essa hora: "O senhor é um anjo!" Se não fosse aquela senha, a sua viagem e espera teriam sido em vão.



Para o Ministério da Justiça, que tutela o IRN, os cidadãos são em parte culpados por estas demoras. "Têm-se registados atrasos no atendimento espontâneo na área metropolitana de Lisboa, muito justificados pela opção sistemática dos cidadãos pela procura dos mesmos locais de atendimento e no mesmo período, que determina uma elevada concentração de cidadãos nas frentes de atendimento e o encerramento antecipado das senhas", lê-se numa resposta enviada à SÁBADO.



Agendamentos só em setembro

Os ministérios questionados pela SÁBADO consideram que as filas dos locais de atendimento diminuiriam se os cidadãos usassem os "canais alternativos não presenciais". O gabinete de Vieira da Silva refere a Segurança Social Direta; os ministérios da Justiça e da Modernização Administrativa indicam o agendamento online e o portal ePortugal.gov.pt, lançado há meses, onde se pode pedir o registo criminal ou revalidar a carta de condução. Contudo, há serviços online que estão entupidos: se eu quisesse pedir em Lisboa o Cartão do Cidadão pela Internet, só me poderiam atender em setembro: daqui a três meses. Para ser atendido este mês, teria de viajar mais de duas horas, para locais como Coimbra ou Bragança, onde os tempos de espera são menores. Na redação, um colega com urgência meteu-se no carro e foi até Grândola duas vezes: para pedir e para levantar o Cartão do Cidadão. Até ex-governantes já foram vítimas destes atrasos. João Wengorovius Meneses, ex-secretário de Estado da Juventude, tentou renovar o CC: tentou duas vezes em Lojas do Cidadão, mas não chegou a tempo de ter senha, e experimentou agendar online, mas já só tinha vaga em Lisboa e arredores para 9 de setembro. Fez uma quarta tentativa na Loja do Cidadão da Fontes Pereira de Melo, chegando antes da abertura às 8h40. Quando chegou, a fila dava a volta ao quarteirão, explicou à SÁBADO. Só se despachou quase quatro horas depois.



"Num dos países da Europa em que se pagam mais impostos é inaceitável este nível de serviço público", considera. "Julgo que há filas porque não há balcões de atendimento suficientes em Lisboa para satisfazer a procura. A experiência de ir a Lojas do Cidadão e (cedo) já não haver senhas é sintomática. O Simplex não pode consistir apenas em transformação digital", acrescenta o ex-governante.



O líder sindical dos trabalhadores do IRN concorda: faltam funcionários e balcões com condições. "De 2001 para agora saíram perto de 1.800 trabalhadores. Há 20 anos que não entra um [para o IRN], não é aberto concurso. Atualmente, temos um défice de 1.500 trabalhadores."



À SÁBADO, fonte oficial do IRN confirmou que está em preparação a abertura de procedimento concursal para postos de trabalho para conservadores e oficiais de registo, havendo ainda planos para o lançamento de concursos de recrutamento de novos trabalhadores.



"Esta política permitirá proporcionar mais e melhores tempos de descanso, mais motivação, e consequentemente, um melhor desempenho." Faz falta o melhor desempenho.

