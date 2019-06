A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, garantiu este sábado que a situação de atrasos nas Lojas do Cidadão "ficará estabilizada" a partir do verão, "quando os maiores de 25 anos puderem tirar o Cartão do Cidadão online". Em entrevista à TSF e ao Dinheiro Vivo, a ministra acrescenta que, a partir daí, "o atendimento poderá ser feito só a quem precisa de tirar dados biométricos ou o prefira".

Mariana Vieira da Silva começa por referir que, nos últimos meses, houve "um aumento de procura bastante significativo, na ordem dos 30%", que pode ser explicado pelo Brexit ou pela lei da nacionalidade, com "o aumento significativo de pessoas que puderam aceder à nacionalidade portuguesa".