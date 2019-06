pessoas enviadas de balcão em balcão, semanas e meses a fio; erros nos cálculos das pensões; pensões pagas a mortos durante oito anos e até pessoas que esperam 10 meses pela pensão.

Erros e caos na Segurança Social Dörte foi penhorada por uma dívida que já pagara. António e Ana estão há dois anos sem emprego nem subsídio. E há muito mais: pessoas enviadas de balcão em balcão, semanas e meses a fio. Erros nos cálculos das pensões. E pensões pagas a mortos durante oito anos.

com 25 anos ou mais e que tenham já os seus dados no sistema informático dos serviços de identificação poderem passar a renovar o cartão de cidadão em qualquer loja do cidadão do país, demorando apenas cinco minutos.

Bem-vindo às filas da Loja do Cidadão: 22 horas à espera Quando cheguei à Loja do Cidadão das Laranjeiras, em Lisboa, no dia 23, o sol ainda não tinha nascido. Era pouco depois das 6h da manhã e já havia uma fila de quase 40 pessoas no exterior do edifício, que só viria a abrir daí a duas horas e meia.

Longas filas, atrasos, processos e queixas continuam a acumular-se na Segurança Social. Só em 2018, 30% das queixas recebidas pela Provedora de Justiça relacionavam-se, de alguma forma com a Segurança Social. Grande parte dessas queixas estavam relacionadas com os atrasos no processamento e pagamento de pensões, revelou um relatório entregue na Assembleia da República em maio de 2019.Os consequentes atrasos na Segurança Social levaram o Governo a agilizar o processo de atribuição das pensões antecipadas, tendo os serviços deixado de estar obrigados a esperar pela expressa do beneficiário para darem seguimento ao pedido. O diploma entrou em vigor este sábado, 15 de junho. Até ao momento, a pensão antecipada só era deferida se o beneficiário dissesse de forma expressa que aceita o valor da reforma que lhe é atribuída. A partir de agora, caso a pessoa não se pronuncie, a Segurança Social terá autorização para avançar com o processo.Nos últimos meses a burocracia a que obriga a Segurança Social tem feito aumentar filas nas repartições e as queixas adjacentes. Há mesmo, como apurou aMas não só na Segurança Social se multiplicam estes atrasos. Numa reportagem na Loja de Cidadão, aencontrou pessoas que chegavam às 3h da manhã às portas do estabelecimento em Laranjeiras, Lisboa. "Tenho de arranjar documentos muito urgentes das Finanças e da Segurança Social. Vim cedo porque já sei como isto funciona."Também estas filas deram origem a uma resposta por parte do Governo que aprovou um diploma que permite a pessoas