Belmonte vai homenagear Zeca Afonso com estátua em tamanho real

A Câmara Municipal de Belmonte vai homenagear Zeca Afonso com um conjunto de iniciativas, que integram o descerramento de uma estátua em tamanho real daquele cantor e compositor português, que ali viveu quando ainda era muito jovem.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, aquela autarquia do distrito de Castelo Branco adianta que as iniciativas decorrem no sábado e domingo e que o Castelo de Belmonte será palco para pequenos concertos que recordam a obra de Zeca Afonso e o seu trabalho de intervenção social.

"Destaque para o concerto de seu sobrinho, João Afonso, que ainda o acompanhou em muitos concertos e que regressa a Belmonte neste grande tributo a seu tio", acrescenta a autarquia, sobre o espetáculo que está marcado para domingo, às 23:00.

Citado na nota de imprensa, o presidente da Câmara de Belmonte, António Dias Rocha, salienta a ligação de Zeca Afonso por ali ter residido, à guarda de um tio que chegou a ocupar o lugar de presidente de autarquia.

"Ainda não era o grande Zeca, quando viveu entre nós, mas importa realçar que o seu percurso e a sua formação humanista têm uma passagem pelas beiras, sobretudo pelos jovens de Belmonte, com quem estudou e brincou, e pelas pessoas que o acolheram na sua casa e ajudaram a mitigar um período conturbado da sua vida, em que viveu longe dos pais", aponta.

A cerimónia de descerramento da estátua em tamanho real está marcada para domingo, às 18:00, o mesmo dia em que Zeca Afonso fazia anos.

Segundo a autarquia, a homenagem deve contar com a presença da ministra da Cultura, Graça Fonseca, da diretora regional de Cultura do Centro, Susana Menezes, e do ex-ministro da Cultura João Soares.

As atividades arrancam no sábado, com uma visita teatralizada (16:30, Largo Zeca Afonso). A partir das 21:00, no Castelo de Belmonte, as apresentações musicais ficam a cargo de Joana Carvalho, TriVenção e Zeca e outros Amigos.

No domingo, após a inauguração da estátua, atuam Carlos Vasconcelos (19:00), Rúben Matos (21:30) e João Afonso (23:00).

A autarquia também alerta que, devido às regras da Direção Geral da Saúde, os lugares para cada espetáculo estão limitados a 50 espetadores e que os bilhetes serão obrigatórios e devem ser adquiridos previamente através da página oficial do município na internet.