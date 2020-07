Autárquicas: Desidério Silva prepara candidatura independente contra PSD

Em 2009, Desidério Silva conquistou a Câmara de Albufeira com 67% dos votos. A limitação de mandatos impôs o seu afastamento, mas o histórico autarca algarvio deve voltar a ir a votos em 2021, desta vez contra o PSD.

"Posso confirmar que estou a ponderar uma candidatura independente. Não vale a pena estar a esconder", disse à SÁBADO, um dia depois de ter tornado público no Facebook a sua desvinculação do PSD.

Desidério Silva diz ter saído do partido por sentir que não contavam com ele e lamenta não ter tido nem do líder distrital nem de Rui Rio sequer uma palavra no momento em que, há um mês, enviou a sua carta de desvinculação. De resto, a gota de água que o fez ir para o Facebook anunciar a saída do PSD foi o facto de Rio ter estado durante todo o dia em Albufeira sem ter sequer procurado falar consigo. "Esperava que o presidente tentasse perceber os motivo pelos quais eu saí", admite.

"Era uma carta ponderada, explicativa", aquela que enviou a 1 de julho e que nunca divulgou, até esta quarta-feira ter decidido tornar público que já não é militante social-democrata, depois de um mês à espera de alguma reação, um mês em que "não houve nenhum sinal, zero sinais" de tentativas de o convencer a ficar no partido em que militou durante décadas.

"Onde não nos querem nem valorizam não faz sentido estar. Não faz sentido estar num partido que não precisa de mim", afirma à SÁBADO, explicando que ao longo dos últimos dois anos (desde que deixou de ser presidente da Região de Turismo do Algarve) tentou sem sucesso participar no partido a nível local.

Uma fonte da distrital do PSD Algarve diz, porém, à SÁBADO não entender que tipo de resposta esperava o agora ex-militante da parte do partido. "Nunca se falou com ninguém que se desfiliasse. A desfiliação é um ato unilateral", comenta um dirigente social-democrata algarvio.



Desidério pensa em projeto "sem cores partidárias"

"Estive sempre na expectativa de que o partido aqui em Albufeira me pudesse dar alguma responsabilidade para pensar numa estratégia para a cidade", confessa, assumindo contudo ter entrado já há algum tempo "em rota de colisão" com líder da distrital do Algarve do PSD.

Desidério tinha a expectativa que o chamassem a integrar "um conselho estratégico ou o conselho municipal de segurança ou o conselho municipal do Turismo", mas isso nunca aconteceu.

Assegura, contudo, não guardar mágoas. "Isto não é contra ninguém. Não estou chateado com ninguém. A forma de ver as coisas é que é completamente diferente".

Agora, diz-se "com toda a liberdade" para pensar num projeto autárquico "sem estar preso a regras partidárias que cada vez estão mais obsoletas".

Conta que recebeu mensagens "de todos os quadrantes políticos" e relação ao anúncio feito no Facebook. "Foram dezenas de pessoas que eu nem estava à espera que me mandaram mensagens e que eu vou registar como estando interessadas num projeto que venha a evoluir", afirma, recusando porém vir a apresentar uma candidatura autárquica com o apoio de qualquer partido. "Tem de ser uma coisa muito sem estruturada e sem cores partidárias", garante.

De resto, Desidério Silva está convencido de que o capital político que construiu em Albufeira é suficiente para pensar numa vitória. "Na minha última eleição, ganhei com 67%. Na primeira tinha tido 48%, na segunda 63%. Obviamente, menos de metade é do PSD. O resto é gente que não pertence ao PSD. Foi sempre uma escolha na pessoa e não no partido", observa.

Neste momento, a Câmara de Albufeira está nas mãos do social-democrata José Carlos Martins Rolo, que foi vice-presidente de Desidério durante os três mandatos que fez na autarquia algarvia, e que ficou à frente do concelho depois de Carlos Silva e Sousa ter morrido de ataque cardíaco em fevereiro de 2018, pouco depois de iniciar o seu segundo mandato.

Apesar de Rolo ter sido vice de Desidério Silva, o ex-presidente da Câmara de Albufeira assegura que entre ambos "não há nenhum tipo de relação" nos últimos anos. "Ele empurrou-me para o sítio mais longe possível".

Desidério Silva foi presidente da Região de Turismo do Algarve de 2012 até 2018, ano em que se recandidatou ao cargo e perdeu contra João Fernandes, numa eleição em que votam os presidentes dos 16 municípios da região, um elemento da CCDR Algarve, 13 associações empresariais e dois sindicatos.

Notáveis do PSD lamentam saída de Desidério

O anúncio da desvinculação do partido feito por Desidério Silva no Facebook gerou centenas de reações. Algumas delas de figuras notáveis do partido, que expressaram naquela rede social solidariedade com o ex-autarca.

"Tu serás um PSD honorário eternamente. Foste sempre um dedicado militante, um extraordinário Presidente de Câmara, um dirigente fantástico sempre que representaste o PSD. E sempre um amigo do teu amigo. Honra-me ter-te conhecido, ter tido o teu apoio e o teu exemplo" escreveu o ex-líder do PSD, Luís Filipe Menezes, que assinou a mensagem como "admirador e Amigo" de Desidério.



Miguel Pinto Luz, que disputou com Rio as últimas diretas, partilhou mesmo uma mensagem no seu mural de Facebook. "Tomei conhecimento da saída do PSD do Desidério Silva. Com mágoa, confesso. Foi e é um grande Senhor. Estivemos juntos na Comissão Política Nacional liderada por Pedro Passos Coelho. Aprendi a admirar o autarca que tanto fez por Albufeira e mais tarde como Presidente da Região de Turismo do Algarve. Respeito a sua posição, na esperança que um dia volte. Faz falta, muita falta. O PSD precisa de pessoas como o Desidério. Não podemos perder os melhores sem nada fazer. Todos são precisos. Todos", escreveu Pinto Luz.



A histórica militante social-democrata Virgínia Estorninho também deixou um comentário de apoio no Facebook. "Desidério tenho imensa pena de que tenhas saído. A malta tem de aguentar, Sá Carneiro foi assassinado por defender os seus princípios, não temos o direito de abandonar o Partido, podemos abrandar um pouco, mas não contribuir para que morra", escreveu.



Miguel Santos, ex-deputado do PSD, também quis deixar uma mensagem ao ex-autarca algarvio. "Desidério, esta tua atitude não devia e não podia acontecer. Imagino que terás ponderado devidamente, mas lamento e compreendo. O teu posicionamento e expressão política é no PSD e desejo que possas regressar como militante activo, num futuro tão próximo quanto desejável", comentou.



Outro ex-deputado que não quis deixar em branco a saída de Desidério do partido foi António Rodrigues, que escreveu: "As pessoas passam as instituições ficam. Nomeadamente a este partido do qual tens sido figura de proa. Não te deixes abater. Tens muito para dar… abraço e fica connosco".



Hermínio Loureiro, histórico do PSD agora a braços com uma acusação na Justiça, deixou a Desidério "um grande e forte abraço", para concluir que "quem fica a perder é o PSD".



Rodrigo Gonçalves, tido como um dos mais influentes na máquina partidária de Lisboa, foi também ao Facebook lamentar a saída do "amigo" do partido. "Perdemos um dos nossos melhores ativos", comentou.