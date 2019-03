Preservativos usados e outros objetos entupiram os esgotos do Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira. De acordo com uma fonte prisional ouvida pelo Jornal de Notícias, o problema esteve circunscrito à área onde se localizam quatro pavilhões pré-fabricados com quartos para os reclusos receberem as visitas intimas a que têm direito e as salas onde são dadas aulas.

A direção do estabelecimento prisional considerado de alta segurança teve de recorrer a uma empresa externa para resolver o problema.