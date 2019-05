Salvador será ajudado a respirar com uma botija de oxigénio e alimentado com leite de fórmula. Recebeu alta do hospital esta semana.

O bebé Salvador, cuja mãe estava em morte cerebral aquando do parto, já se encontra em casa com o pai. Esta manhã, os seus médicos deram uma conferência de imprensa no hospital de S. João, no Porto, em que indicaram os cuidados a que o bebé será sujeito.

Agora, Salvador pesa 2,6 quilos e mede 43 centímetros. O bebé nasceu às 32 semanas de gestação. Será acompanhado mensalmente pelos médicos e a primeira consulta é a 27 de maio.



<blockquote class="embedly-card"><h4><a href="https://www.sabado.pt/portugal/detalhe/bebe-de-mae-em-morte-cerebral-nasceu-bem-e-e-como-qualquer-prematuro">Bebé de mãe em morte cerebral nasceu bem e é como qualquer prematuro</a></h4><p>A avó do bebé Salvador, filho da jovem canoísta de 26 anos que está em morte cerebral desde dezembro do ano passado, que nasceu esta quinta-feira no Hospital de São João, no Porto, explicou como tem reagido ao nascimento do neto e à morte da filha. "Todos sofremos.</p></blockquote>

<script async src="//cdn.embedly.com/widgets/platform.js" charset="UTF-8"></script>

Em casa, Salvador será ajudado a respirar com uma botija de oxigénio. "A única necessidade é de um bocadinho de oxigénio, que não é nada anormal, porque os bebés prematuros muitas vezes só deixam o oxigénio aos 4 ou 5 meses", explicou a diretora do serviço de neonatologia do Hospital de S. João, Hercília Guimarães.

O bebé será alimentado com leite de fórmula. É "um bebé prematuro normal", afirmou Guimarães. "Dizem bebé milagre e acho que podemos continuar a chamar assim, porque realmente que é uma situação que até a nós, de certo modo, nos confortou e admirou o tempo que esta mãe conseguiu manter o filho no útero durante este tempo todo. Foi realmente um milagre e uma aprendizagem para todos os profissionais desta casa", destacou.

A mãe de Salvador, Catarina Sequeira, sofreu um ataque de asma agudo quando estava grávida de 12 semanas, em dezembro de 2018. Ficou em morte cerebral aos 26 anos.

Salvador foi o segundo bebé a nascer de uma mãe em morte cerebral. O primeiro caso foi o de Lourenço, que nasceu em junho de 2016.



<blockquote class="embedly-card"><h4><a href="https://www.sabado.pt/ciencia---saude/detalhe/toda-a-historia-de-lourenco-o-bebe-milagre">Toda a história de Lourenço, o bebé-milagre</a></h4><p>Catarina Sequeira, 26 anos, estava grávida de 12 semanas quando sofreu um forte ataque de asma e perdeu os sentidos. Foi assistida e hospitalizada em Vila Nova de Gaia, mas a morte cerebral acabou por ser declarada um dia após o Natal do ano passado. A jovem foi entretanto transferida para o Hospital de S.</p></blockquote>

<script async src="//cdn.embedly.com/widgets/platform.js" charset="UTF-8"></script>