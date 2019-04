A avó afirma que o bebé é parecido com a mãe. Salvador nasceu dia 28 de março, às 31 semanas, quando a mãe se encontrava em morte cerebral.

"Já fui ver o meu neto. Que coisa tão pequenina, mas tão bonito que ele é." Três semanas depois de ter nascido, no Hospital S. João, no Porto, o bebé milagre Salvador recebeu a visita da avó materna na segunda-feira.



