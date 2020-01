Bebé com 18 dias morre na Urgência do Hospital de Chaves

Um bebé com 18 dias de vida morreu, na madrugada desta sexta-feira, na Urgência do Hospital de Chaves . Segundo José Silva, comandante dos Bombeiros de Salvação Pública, "o alerta para a situação chegou às 02h50" e, quando chagaram ao local, "já se encontrava a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM de Chaves a realizar manobras de reanimação para reverter a paragem cardiorrespiratória do bebé".