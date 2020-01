Uma bebé de 16 meses morreu esta segunda-feira de manhã em Faro, durante uma transferência inter-hospitalar. A criança iria ser transportada para o Hospital de Santa Marta, em Lisboa, e não terá resistido a um problema cardíaco. Apesar das tentativas de reanimação efetuadas pelos operacionais do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), o óbito acabou por ser declarado no Hospital de Faro.

Segundo apurou o

, a criança já tinha estado no Centro Hospitalar Universitário do Algarve, mas a mãe decidiu levá-la para uma unidade hospitalar privada na cidade de Faro. Nessa unidade hospitalar, terão surgido suspeitas de meningite, diagnóstico que posteriormente não se veio a confirmar. Perante a situação clínica da bebé, aparentementerelacionada com problemas cardíacos, foi decidido transferir a criança para uma unidade especializada nestetipodepatologias,no caso, o Hospital de Santa Marta, em Lisboa.Leia mais no Correio da Manhã