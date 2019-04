Foram mobilizados para o local 17 operacionais apoiados por sete viaturas e dois meios aéreos.

Duas pessoas ficaram feridas esta sexta-feira na sequência de uma explosão numa pedreira na zona industrial de Marco de Canaveses. De acordo com a Proteção Civil, o alerta foi dado às 09h04.



Segundo a corporação de Marco de Canaveses (distrito de Porto), encontram-se no local do acidente vários meios de socorro, incluindo dois helicópteros e as viaturas de emergência médica do Vale do Sousa e do Hospital de São João.



Às 10h35, as vítimas encontravam-se a ser assistidas no local.



Na localidade de Alpendurada e freguesias vizinhas localiza-se o maior polo do país de extração e transformação de granito, com dezenas de pedreiras, dando emprego a milhares de trabalhadores.