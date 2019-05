Perante a queixa, a coligação, formada pelo Chega de André Ventura, o Partido Popular Monárquico, o Partido Pró-Vida e o movimento Democracia21, solicita "a recontagem dos votos na Vila de Izeda, União das Freguesias de Izeda, Calvelhe e Paradinha Nova, em Bragança". "Após e caso se confirmar que se verificaram irregularidades nesta freguesia, pediremos a recontagem nacional dos votos, como forma de garantir a total transparência e legitimidade do ato eleitoral de 26 de maio."



"Compreendemos que não é um voto que faz diferença do ponto de vista dos resultados eleitorais,

mas somos defensores da democracia e defendemos que Portugal e os portugueses têm o direito a um escrutínio transparente e justo", conclui a coligação, no documento enviado ao CNE.



Recorde-se que a coligação de André Ventura teve 1,49% nas eleições europeias, com 49 496 votos. A coligação encabeçada pelo ex-PSD e comentador da CMTV ficou atrás do Livre e do Aliança, que tiveram à volta de 60 mil, longe dos mais de 160 mil votos que levarem o PAN a eleger um eurodeputado.

A coligação Basta enviou uma queixa à Comissão Nacional de Eleições (CNE) após ter recebido "contactos de eleitores indignados pelo facto dos seus votos não aparecerem contabilizados".Na queixa, a que a SÁBADO teve acesso, o Basta dá o nome e o contacto de uma eleitora do concelho de Bragança, na União das Freguesias de Izeda, Calvelhe e Paradinha Nova, que se queixou à coligação. "Sobre esta questão obviamente que temos a noção da sua complexidade e da dificuldade ou mesmo impossibilidade de dar este tipo de questões como provadas. Surgiu no entanto um contacto de uma eleitora, que acreditamos, neste caso específico, a CNE conseguirá com relativa facilidade aferir da regularidade do ato eleitoral", lê-se no documento.