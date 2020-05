Barreiro e Monção também integram grupo de municípios com mais de 100 infetados

Há mais dois concelhos nacionais com 100 ou mais casos confirmados de covid-19 . O Barreiro regista mais cinco casos positivos face a domingo e contabiliza agora 102 infetados, enquanto Monção tem mais um caso confirmado em relação a ontem para somar agora precisamente uma centena de infetados.Os dados divulgados esta segunda-feira, 4 de maio, pela Direção Geral de Saúde ( DGS ) indicam que são agora 43 os municípios com pelo menos 100 casos confirmados, o equivalente a 13,96% do total de 308 concelhos que compõem o território português.Se há mais dois concelhos acima da centena de infetados, o número de municípios com três ou mais casos positivos manteve-se nos 220 (71,4% do total de concelhos), pelo que continua inalterado há quatro dias seguidos.Continuam também a ser seis os concelhos com mais de um milhar de infetados. Lisboa (1.567) mantém-se na frente, seguindo-se Vila Nova de Gaia (1.418), Porto (1.258), Matosinhos (1.149), Braga (1.112) e Gondomar (1.009). Lisboa, Gaia e Porto representam 19% dos casos positivos em Portugal.Os dados hoje reportados pela DGS mostram também que o total de fatalidades provocadas pelo novo coronavírus aumentou para 1.063, mais 20 óbitos do que no domingo Já o número de infetados cresceu menos de 1% para 25.524 casos confirmados de Covid-19.