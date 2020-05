Coronavírus: mais 20 mortos em Portugal nas últimas 24 horas

Portugal regista hoje 1.063 mortos relacionadas com a covid-19, mais 20 do que no domingo, e 25.524 infetados (mais 242), segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção Geral da Saúde. O boletim epidemiológico dá conta de um total de 1.712 recuperados (mais 23 nas últimas 24 horas).



Registou-se uma queda no número de pessoas internadas, estando no hospital, atualmente, 813 (menos 43) e menos uma pessoa na unidade dos cuidados intensivos que têm agora 143 internados.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (609), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (218), do Centro (209) Algarve (13), dos Açores (13) e do Alentejo que regista um caso, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de domingo, mantendo-se a Região Autónoma da Madeira sem registo de óbitos.