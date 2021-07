Jurisdição dá razão a Castelo Branco contra Rio

O Conselho de Jurisdição Nacional do PSD já decidiu: a escolha de João Belém como candidato à Câmara de Castelo Branco desrespeitou os estatutos do partido.



Numa reunião que se prolongou pela noite dentro, os membros do órgão presidido por Paulo Colaço deram razão à queixa de uma militante de Castelo Branco contra a direção do partido.



A derrota de Rui Rio no tribunal do PSD não deverá, porém, ter qualquer consequência prática. As consequências, frisam fontes do PSD de Castelo Branco, serão políticas.