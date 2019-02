Carlos Costa foi administrador da Caixa Geral de Depósitos entre 2004 e 2006 mas escapa à avaliação do Banco de Portugal por ser seu governador.

Apesar de ter sido administrador da Caixa Geral de Depósitos (CGD) entre 2004 e 2006, Carlos Costa não será submetido a um exame de idoneidade do Banco de Portugal devido à auditoria independente onde foram detetadas perdas no valor de 1,64 milhões de euros. Isto porque, por ser governador do Banco de Portugal, a lei indica que "o Banco de Portugal não supervisiona a própria casa", explicou uma fonte próxima do processo ao Jornal Económico.

Isto quer dizer que, embora Carlos Costa tenha aprovado créditos ruinosos quando esteve na CGD, não será um dos ex-gestores alvo de escrutínio por parte do Banco de Portugal, que deverá investigador menos de dez antigos administradores do banco público. Ao jornal, um responsável revelou que a medida está a causar desconforto no próprio Banco de Portugal, falando em "dois pesos e duas medidas", pois dois ex-administradores da Caixa não foram autorizados a integrar administrações de bancos depois de ações ruinosas na CGD.

Esta avaliação de idoneidade por parte do Banco de Portugal pretende avaliar responsabilidades com base nos resultados da auditoria da consultora EY, que detetou perdas de 1,64 milhões de euros em 186 operações de crédito.

Na edição desta semana, a SÁBADO revelou que Carlos Costa votou um crédito de 170 milhões de euros para a compra do empreendimento turístico de Vale do Lobo, no Algarve, um empréstimo que consta da lista dos mais ruinosos para o banco público e do processo "Operação Marquês".