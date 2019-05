Os Bancos Alimentares contra a Fome apoiam mais de 400 mil portugueses e com a campanha os portugueses são convidados a contribuir, seja através da doação de bens alimentares ou de vales, disponíveis nos supermercados e hipermercados e ainda online, ou nos postos de abastecimento a nível nacional.Este ano a campanha volta a apelar para a solidariedade, voluntariado e união social, reforçando a importância do contributo e envolvimento de cada um.Mais de 40.000 voluntários oferecem o seu tempo e esforço, e muitas empresas e entidades associam-se à iniciativa disponibilizando equipamentos e serviços - transportes, publicidade, comunicação, seguros, segurança, alimentação, entre outros."Só assim é possível que, durante o fim de semana sejam recolhidos alimentos em mais de 2.000 lojas e toda a sociedade seja interpelada por uma situação inaceitável e que afeta tantos portugueses", explica a organização em comunicado.Segundo a presidente da Federação Portuguesa de Bancos Alimentares contra a Fome, o mote desta campanha será 'É preciso mais para que falte ainda menos', e fará apelo à natureza intrínseca do conceito de 'rede social'.Este ano a campanha voltará ainda a disponibilizar vales que poderão ser solicitados nas caixas dos supermercados e nos postos de abastecimento de combustível aderentes.Cada vale tem um código de barras específico associado aos produtos que cada pessoa queira doar ao Banco Alimentar.O Banco Alimentar iniciou a sua atividade em 1991, em Lisboa , tendo o modelo sido replicado por grupos de voluntários em 21 zonas de Portugal: Abrantes, Algarve, Aveiro, Beja, Braga, Castelo Branco, Coimbra, Cova da Beira, Évora, Leiria-Fátima, Lisboa, Madeira, Oeste, Portalegre, Porto, S. Miguel, Santarém, Setúbal, Terceira, Viana do Castelo e Viseu.A Federação Portuguesa representa os 21 Bancos Alimentares a nível nacional e internacional.O apoio alimentar é distribuído a pessoas com carências comprovadas em parceria com instituições de solidariedade, sob a forma de cabazes de produtos ou de refeições confecionadas.