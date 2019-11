Aguaceiros de norte a sul do País. Temperaturas mínimas a rondar os dois graus esta quinta-feira

Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou sete distritos de Portugal continental em alerta amarelo devido à forte agitação marítima. Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra e Leiria vão estar sob alerta amarelo a partir das 20h00 desta quinta-feira até às 18h00 de dia 08 de novembro.



Lisboa está sob aviso amarelo a partir das 00h00 de dia 08 de novembro até às 18h00 do mesmo dia.



Para esta quinta-feira pode contar com vento forte no litoral e terras altas e pequena descida de temperatura no Norte e Centro. Previsão de precipitação, em especial no litoral Norte e Centro, e de neve nas terras altas. Possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos a partir da tarde no Alto Alentejo e litoral oeste.



Regista-se também o aumento do desconforto térmico.



Queda de neve nos pontos mais altos da serra da Estrela a partir do início da manhã, baixando gradualmente a cota para 1200/1400 metros de altitude ao longo do dia.



Neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais.



Em Lisboa, capital portuguesa, os termómetros vão variar entre os 13 e os 17 graus. No Porto, as temperaturas oscilarão entre os 9 e os 14 graus.



O distrito mais frio esta quinta-feira, com temperaturas a variar entre os 2 e os 9 graus, é a Guarda.



As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 2 graus Celsius (na Guarda) e os 13 (em Lisboa, Sines e Sagres) e as máximas entre os 9 (na Guarda) e os 19 (em Sagres e Faro).



No arquipélago da Madeira, o céu vai estar parcialmente nublado, com as temperaturas máximas a atingir os 25 graus Celsius no Funchal. Em Porto Santo são esperados aguaceiros fracos, com os termómetros a registarem 23 graus de temperatura máxima.



Já nos Açores, o cenário prevê chuva para Ponta Delgada e aguaceiros fracos para Angra do Heroísmo. A Horta conta com céu parcialmente nublado e o Grupo Ocidental (Santa Cruz das Flores) apresenta céu pouco nublado. As temperaturas máximas rondam os 21 graus para Ponta Delgada e Horta. A mínima ronda os 16 graus.