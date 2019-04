Um homem foi encontrado morto num edifício em Chaves, distrito de Vila Real, estando as autoridades a investigar as circunstâncias da ocorrência, disse à Lusa fonte da GNR Segundo a GNR, o homem, que terá cerca de 60 anos, foi encontrado no interior de um edifício, não tendo revelado mais informações sobre o caso.A Polícia Judiciária foi chamada ao local e está a investigar.